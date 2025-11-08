پخش زنده
امروز: -
پیش بینی میشود حدود ۲۰ کیلوگرم زعفران امسال در شهرستان بوکان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان با اشاره به آغاز برداشت زعفران در این شهرستان گفت: امسال سه و نیم هکتار از مزارع این شهرستان زیرکشت زعفران رفته است که پیش بینی میشود حدود ۲۰ کیلوگرم گل خشک زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.
مستوره رحیمی آذر افزود: زعفران محصولی کم آببر و مناسب در شرایط اقلیمی کنونی است که با شرایط خشک و نیمه خشک ایران سازگاری کاملی دارد و از سوی دیگر صرفه اقتصادی بسیار مناسبی دارد.
رحیمی آذر اظهارکرد: امسال سطح زیر کشت زعفران در استان ۷۴ هکتار است که پیشبینی میشود ۲۵۰ کیلوگرم محصول از آن برداشت شود که از این میزان حدود ۲۰ کیلوگرم مربوط به شهرستان بوکان خواهد بود.
وی گفت: زعفران با خواص درمانی بیشمار خود، از جمله کاهش اضطراب و افسردگی، بهعنوان یک شادیآور طبیعی شناخته میشود و نهتنها در آشپزی بلکه بهعنوان یک داروی ارزشمند در طب سنتی و مدرن از جایگاه ویژهای برخوردار است.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بوکان افزود: با توجه به تغییر الگوی کشت که مد نظر سازمان جهادکشاورزی است باید کشت این محصول ارزشمند را توسعه و ترویج و در کنار آن صنایع وابسته بخصوص بسته بندی را توسعه دهیم.
رحیمی آذر اضافه کرد: کشت زعفران بهترین گزینه برای رهایی از شرایط بحرانی کمبی و محصولی سودآور برای کشاورزان منطقه است و اشتغالزایی و اقتصادی بودن آن از ویژگیهای مهم زعفران برای کشاورزان است که میتواند به اقتصاد خانوادهها نیز کمک کند.