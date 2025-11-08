به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در روز پایانی این پیکارها، دیروز (۱۶ ابان) تیم مقاومت تهران با برتری مقابل تیم باشگاه تلاش بندرعباس بر حسب امتیاز بیشتر قهرمان شد و نماینده هرمزگان در جایگاه نائب قهرمانی قرار گرفت.

تیم رنگ فیروزه شیراز نیز بر سکوی سوم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید؛ ادامه صدر نشینی فولاد هرمزگان در پایان هفته سوم لیگ برتر وشو جوانان کشور

دیدار‌های رده‌بندی و فینال این مسابقات به میزبانی سالن امام خمینی (ره) استان تهران (اسلامشهر) برگزار شد.