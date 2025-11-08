به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: دولت چهاردهم عزم جدی برای گذر از وابستگی به سوخت‌ های فسیلی و توسعه زیرساخت‌ های انرژی پاک دارد و در قالب این راهبرد ملی، عملیات ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در منطقه سفیدسنگ آغاز شد.

مهدی ناصری افزود: این نیروگاه خورشیدی به منظور تعهد دولت به تولید برق پاک و افزایش تاب‌ آوری شبکه سراسری در برابر چالش‌ های ناترازی انرژی ساخته می شود.

وی ادامه داد: هدف بلندمدت، جایگزینی تدریجی تولید برق از منابع آلاینده با انرژی‌ های تجدیدپذیر است و این نیروگاه با سرمایه‌ گذاری کاملاً دولتی ساخته خواهد شد و نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز‌های انرژی منطقه ایفا خواهد کرد.

ناصری گفت: ۵/۶ هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی در منطقه سفیدسنگ به پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق واگذاری شد، این زمین ها که به لحاظ کاربری به عنوان اراضی سفید شناسایی شده‌ اند، به بستری برای توسعه انرژی پاک تبدیل خواهند شد.

وی افزود: هزینه نهایی برای اتمام کامل این طرح توسعه‌ ای بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.