به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ محمود گیلانی گفت : در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان‌های شاهرود و دامغان، کارآگاهان پلیس آگاهی به صورت ویژه و تخصصی نسبت به بررسی موضوع اقدام کردند.

وی افزود: با تلاش‌ ماموران یکی از سارقان سابقه دار شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ گیلانی با بیان اینکه متهم به همدستی با یکی از دوستانش در اجرای سرقت‌ها اقرار کرد، گفت: متهم دیگر پرونده در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان از اعتراف متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۶ فقره سرقت احشام در شهرستان‌های شاهرود و دامغان خبر داد و اضافه کرد: سارقان با دستور قضایی روانه زندان شدند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری مالخران همچنان ادامه دارد.