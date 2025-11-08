دنیا آقایی در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم رشته کوراش در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی صاحب نشان نقره شد.

کوراش در این بازی‌ها به صورت نمادین برگزار می‌شود و مدال‌های آن در جدول مدالی کشورها، محاسبه نمی‌شود.

بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان در حال برگزاری است.

باخت والیبالیست‌های مقدم قزوین مقابل نماینده آمل

تیم والیبال مقدم قزوین در هفته سوم لیگ یک مقابل شوکا شور آمل بازی را واگذار کرد.

در این دیدار نماینده استان در آمل با نتیجه ۳-۱ بازی را واگذار کرد.

تیم مقدم قزوین با کسب پنج امتیاز در رده دوم لیگ یک والیبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

بانوی هندبالیست استان در اردوی تیم ملی

کادرفنی تیم هندبال بانوان کشور عطیه شهسواری را به اردو دعوت کرد.

ملی پوشان تا نوزدهم آبان تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

تیم ملی خود را آماده حضور در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان آماده می‌کند.

شکست فوتبالیست‌های امید شمس آذر مقابل نفت اهواز

شمس آذر در هفته ششم لیگ برتر امید‌های کشور در اهواز مقابل نفت این شهر با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

نماینده استان با کسب ۵ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ امید‌های برتر قرار دارد.