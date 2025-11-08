عرضه برنج دولتی برای تعادل قیمتها در بازار ایلام
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، ۲۰ تن برنج تنظیم بازاری در فروشگاههای زنجیرهای ایلام توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سعید طاهری» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان، مرحله دوم توزیع ۲۰ تن برنج دولتی در فروشگاههای زنجیرهای ایلام انجام شده است.
وی افزود: این میزان برنج با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از نوسانات قیمتی در سطح بازار توزیع میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند توزیع و فروش این کالاها تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی بر قیمت و نحوه عرضه برنج در فروشگاهها بهصورت مستمر نظارت دارند تا کالاها طبق نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.