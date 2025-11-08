پخش زنده
ثبت نام وامهای دانشجویی از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان امروز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این وامها شامل وامهای تحصیلی ، ودیعه مسکن و وام ضروری است.
میزان پرداخت وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۵ ، ۷.۵ و ۱۰ میلیون تومان است که برای دانشجویان متأهل این مبلغ به دو برابر افزایش مییابد.
ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل به دو بخش استان تهران و سایر شهرستانها تقسیم میشود.
میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر و پایینتر نیز تقسیم میشود؛ به عبارت دیگر، میزان تسهیلات برای دانشجویان در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان و برای شهرهای پایینتر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
میزان تسهیلات ضروری نیز ۱۰ میلیون تومان برای هر دانشجو است.