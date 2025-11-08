براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۵ شهر خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۱۴ شهر دیگر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز شنبه ۱۷ آبان ماه در هویزه با ۲۱۹، شادگان ۲۱۷، دشت آزادگان ۲۰۸، اهواز ۲۰۴ و کارون ۱۸۸ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در ماهشهر روی عدد ۱۸۷، خرمشهر ۱۷۶، ملاثانی ۱۷۵، شوشتر ۱۶۷، اندیمشک ۱۶۴، آبادان ۱۶۲، دزفول ۱۵۵، آغاجاری ۱۵۴ و باغملک ۱۵۲ AQI قرار گرفت که این اعداد گویای وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه است.

همچنین شهر‌های بهبهان با ۱۲۹، لالی ۱۱۸، امیدیه ۱۱۶، شوش ۱۱۳ و هفتکل ۱۰۴ وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول هستند.

بنا به اعلام دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان و استانداری خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، همه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در همه شهرستان‌های استان بجز ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان، به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند و ادارات و دانشگاه‌ها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.