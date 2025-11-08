‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملی نشدن مصوبه سال ۱۳۸۵ سازمان انتقال خون کشور مبنی بر ارتقای مرکز انتقال خون قائم شهر به پایگاه انتقال خون موجب حضور دادستان این شهرستان برای پیگیری این مطالبه عمومی شد.

رئیس مرکز انتقال خون قائم شهر در این بازدید با اشاره به فرهنگ بالای اهدای خون دربین مردم نوعدوست قائم شهر، این شهرستان را اولین مرکز خون گیری در استان مازندران نام برد که در اهدای خون و نجات جان بیماران ونیازمندان به خون سابقه دیرینه دارد.

قاسمی، مصوبه سال ۱۳۸۵ سازمان انتقال خون ایران باتامین و ارسال تجهیزات مورد نیاز به قائم شهر را اراده جدی ملی در ارتقای مرکز انتقال قائم شهر به پایگاه عنوان کرد که متاسفانه بعد ازگذشت حدود ۲۰ سال هیج اقدامی در تحقق و اجرای مصوبه سازمان انتقال خون کشور ، ارتقای مرکز به پایگاه انتقال خون در قائم شهر انجام نشده است.

وجود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فرا استانی ویا منطقه‌ای با پوشش خدمات درمانی به استان‌های شمالی و دیگر استان‌های کشور، بالا بودن آمار جمعیت بیماران تالاسمی و خاص برای دریافت فرآورده‌های خونی و واقع شدن قائم شهر در مسیر محور‌های مهم ارتباطی و کریدور غرب به شرق و شمال به مرکز کشور، لزوم ارتقا و ایجاد پایگاه انتقال خون در قائم شهر یک نیاز حیاتی و ضروری با کارکرد و ارائه خدمات ملی است که باید مورد اهتمام جدی اداره کل انتقال خون مازندران قرار بگیرد.

علی نیازی دادستان عمومی و انقلاب قائم شهردر بازدید از مرکز انتقال خون این شهرستان تاکیدکرد: موضوع مطالبه عمومی ارتقای این مرکز به پایگاه انتقال خون بایستی با نگاه حمایتی اداره کل انتقال خون مازندران و توسط مرکز انتقال خون قائم شهر پیگیری و با تامین و فراهم شدن سایر امکانات و تجهیزات و نیرو و کادر تخصصی از سوی اداره کل انتقال خون مازندران هرچه زودتر شاهد تحقق عملی مصوبه سال ۱۳۸۵ سازمان انتقال خون کشور ، راه اندازی و فعالیت پایگاه انتقال خون در شهرستان قائم شهر باشیم.