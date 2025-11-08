پخش زنده
استاندار کرمان گفت: درمزایده واحدهای معدنی استان، باید شرط الزام ایجاد واحدفرآوری درجوار معدن اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: ما تعدادی معادن ارزشمندی داریم که امکان ایجاد واحدهای فرآوری در محل معدن را دارند و تعدادی هم معادن داریم که امکان فرآوری در محل را به سبب نبود امکانات زیرساختی ندارند، که این نوع دوم باید واحدفرآوری خود را در نقطه دیگر ایجاد کند یا ماده استخراج شده به واحد فرآوری مشابه داده شود تا در استان خودمان فرآوری انجام شود.
وی افزود: ممکن است برای برخی واحدها توجیه اقتصادی برای ایجاد زنجیرههای بعدی مثل واحدفرآوری وجود نداشته باشد که ما اینها را مشمول الزام واحدفرآوری نمیکنیم، اما یک کمیته باید تشخیص دهد فلان معدن با چه ظرفیتی در استان است.
وی تاکید کرد: نیازمند ایجاد واحدهای فرآوری معدنی در استان هستیم چرا که این واحدها خود به ایجاد چندهزار شغل میانجامد و برای همین برای این معادن بزرگ مقیاس الزام واحد فرآوری مطرح میشود.
استاندار کرمان گفت: اینکه هرکسی برای خود معدنی بگیرد وارد فرآیند دلالی شود باید کنارگذاشته شود.
طالبی تصریح کرد: در روزهای آینده کلنگ ایجاد یکی از بزرگترین واحدهای فرآوری سیلیس و شیشه در کرمان به زمین زده میشود. اگر همه به اجرای این سیاست کمک کنند صدها واحد ایجاد و تعداد شغل زیادی نیز ایجاد میشود.
وی همچنین از ایجاد کارگروهی برای تشخیص میزان حقوق دولتی پرداختی بر اساس استخراج، خبر داد.