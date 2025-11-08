امام جمعه لنگرود بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، هوشمند و آینده‌نگر در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و ترویج گفتمان فاطمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و السلمین مهدی نقوی در جلسه شورای فرهنگ عمومی لنگرود، گفت: لازم است برنامه‌های فرهنگی کشور با مطالعه و آینده نگری انجام شود تا اثرگذاری و ماندگاری بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کامل زن مؤمن، آگاه و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است، افزود: دشمن امروز با تمرکز بر موضوع زن و خانواده، به دنبال تضعیف بنیان فرهنگی جامعه اسلامی است، اما زنان ایرانی با بصیرت و حضور فعال خود، پایه‌های هویت اسلامی و مقاومت را مستحکم نگاه داشته‌اند.

در ادامه این جلسه، ضمن بررسی برنامه‌های ایام فاطمیه، مطالبی از جمله برگزاری سوگواره شعر فاطمی با محوریت دانشگاه‌ها با حضور شاعران، اساتید و دانشجویان با هدف ترویج معارف فاطمی، حمایت از جشنواره فرهنگی «میم مثل میرزا» با هدف تقویت هویت ملی و گفتمان مقاومت در میان نسل جوان، اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مداحان، مبلغین و ائمه جماعات مدارس برای انتقال صحیح و اثرگذار معارف فاطمی، استفاده از ظرفیت نهاد‌های فرهنگی و مردمی از جمله بسیج فرهنگیان، هنرمندان، اصناف و ستاد‌های نماز جمعه برای اجرای گسترده‌تر برنامه‌های فرهنگی، از سوی اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح شد.

همچنین اعضای این شورا با تاکید بر فرصت‌محور بودن چالش‌های فرهنگی، معتقد بودند فضای فرهنگی جامعه، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، بیش از گذشته آماده پذیرش گفتمان مقاومت و معارف اهل‌بیت (ع) است.

در بخش پایانی این نشست، از مجموعه شعر آیینی «ققنوس‌ها نمی‌سوزند» اثر زین‌العابدین آذر ارجمند لنگرودی، از شاعران برجسته آیینی گیلان، رونمایی شد.

این مجموعه در ۲۴۸ صفحه شامل اشعاری با موضوعات دینی، انقلابی و اجتماعی است و در آن سروده‌هایی درباره پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع) و چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی همچون میرزا کوچک‌خان جنگلی، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله بهشتی، شهید رئیسی و سردار شهید قاسم سلیمانی آمده است.

زین العابدین آذرارجمند، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، از شاعران موفق گیلان به شمار می‌رود که آثار او در جشنواره‌های استانی و ملی شعر، رتبه‌های برتر کسب کرده است.