به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار صادراتی کیش است به طوری که در این تالار بیش از ۲۲۹ هزار تن محصول روی تابلو می‌رود.

امروز در تالار صادراتی کیش ۲۲۹ هزار و ۷۳۳ تن محصول عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۳۵ هزار و ۴۵۰ تن سیمان، ۶۵ هزار و ۱۶۰ تن کلینکر، ۲۰ هزار و ۹۲۳ تن قیر، ۸ هزار تن فولاد و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی است.

در تالار صنعتی هم قرار است ۱۳۴ هزار و ۷۰۴ تن فولاد عرضه شود.

امروز همچنین ۱۳ هزار و ۸ تن محصول شامل ۷ هزار و ۶۶۵ تن مواد شیمیایی و ۵ هزار و ۳۴۳ تن مواد پلیمری در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار فرعی در روز جاری میزبان عرضه ۸ هزار و ۱۷۴ تن فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات است.

تالار حراج باز هم میزبان عرضه ۲ هزار و ۱۷۸ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.