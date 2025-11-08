به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه انسانی شهرداری اصفهان، تمرکز بر هوش مصنوعی به هم‌رسانی نیاز‌ها و امیدآفرینی برای جوانان را هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه دانست و گفت: در این رویداد بیش از ۸۰ شرکت و مؤسسه فعال در حوزه هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین در فضایی با حدود هشت هزار متر مربع در بیش از ۱۸ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ونوآوری و فن آوری ارائه خدمات می دهند که نیمی از آن را اتوکام تأمین می‌کند.

سعید ابراهیمی تأکید کرد: این رویداد از کلیدواژه‌های فناوری، رشد و نوآوری گرفته شده و به عنوان یک پلتفرم تبادل بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فناوری عمل می‌کند و تنها یک نمایشگاه سنتی نیست.

وی، سه هدف کلان نمایشگاه را ارزش‌آفرینی، به‌هم‌رسانی و امیدآفرینی برشمرد و گفت: ارزش‌آفرینی با تکمیل زنجیره ارزشی در این حوزه اتفاق می‌افتد، به‌هم‌رسانی عرضه‌کنندگان فناوری با تقاضاکنندگان منجر به محصول، رفع مشکل یا نیاز به فناوری و چرخش کسب‌وکار حوزه دانش‌بنیان می‌شود و امیدآفرینی برای قشر نوجوان، جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان امکان مشاهده واقعی دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

ابراهیمی، شعار اصلی نمایشگاه را وصل کردن متقاضیان فناوری، عرضه‌کنندگان، صندوق‌های تأمین مالی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و همه عناصر زیست‌بوم نوآوری و فناوری توصیف کرد و افزود: این شبکه وقتی کنار هم باشد، می‌تواند کارآمد عمل کند.

وی، نمایشگاه را پلتفرمی برای تحقق فن‌بازان دانست و ابراز کرد: فرآیند آن به گونه‌ای است که بروز و بررسی تا سال آینده اتفاق بیفتد.

وی نوآوری‌های امسال را نمونه بلوغ فناوری برشمرد و اضافه کرد: بخش تقاضای فناوری نیاز به بلوغ جدی دارد، در این نمونه مشخص می‌شود این شرکت یا سازمان در حوزه فناوری بلوغ درچه جایگاهی است.

ابراهیمی ادامه داد: در این دوره نمایشگاه از پنج فناوری برتر سال نمایشی زنده خواهیم داشت، روزانه توانمندی شرکت‌ها ارائه می‌شود، استیج برای ارائه توضیح خواهند داشت؛ موضوع فن‌بازار، جشنواره صنایع دستی در حوزه فناوری، نوآوری و صنایع خلاق با عنوان شهرک جهانی صنایع دستی، جشنواره دانش‌آموزی برای دانش‌آموزان و هنرآموزان، مذاکرات B۲B بین شرکت‌ها، ارائه استارتاپ‌ها برای سرمایه‌گذاران، جلسات با مدیران حاکمیتی در حوزه معاملات علم و فناوری، تبیین ظرفیت‌های دانش‌بنیان مانند معافیت‌های مالیاتی و چالش هوش مصنوعی برای حل مسائل شهری با جایزه و حمایت سرمایه‌گذار از برنامه‌های سومین دوره فن نما خواهد بود.

وی به دستاورد‌های دو دوره نمایشگاه فن نما پرداخت و تاکید کرد: مهم‌ترین کار نمایشگاه به‌هم‌رسانی نیاز‌ها و عرضه‌کنندگان است، سال گذشته دو اتفاق جالب رقم خورد که یکی قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی با شهرک علمی تحقیقاتی در حوزه فناوری بود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه انسانی شهردار اصفهان تاکیدکرد: با نمایشگاه و شرکت‌هایی که در حوزه نوآوری فناوری کار کرده باشند، قرارداد بسته شد که درحال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان قرارداد شهرداری اصفهان محقق شده و حدود ۸۰ میلیارد تومان در زمینه قرارداد‌های فناوری برنامه‌ریزی شده و نگاهمان این است که برگزاری نمایشگاه فن نما منجر به قرارداد شود.

این رویداد فناوری تا ۲۰ آبان از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ میزبان علاقه‌مندان به فناوری‌های نوین در زمینه هوش مصنوعی در اصفهان است.