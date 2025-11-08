پخش زنده
نوزدهمین اهدای عضو چهارمحال و بختیاری ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گفت: تعداد عملهای اهدای عضو امسال در این استان به ۱۹ مورد رسید.
پانتهآ رمضاننژاد افزود: محمود محمودیان بارزی ۳۹ ساله به دلیل ایست قلبی در بیمارستان بستری شد که پس از مرگ مغزی و تایید تیم پزشکی عملیات برای اعزام وی به بیمارستان کاشانی و جداسازی اعضا انجام شد.
وی گفت: در نهایت اعضای این بیمار مرگ مغزی جداسازی و به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.