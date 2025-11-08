به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه برق یکی از رویداد‌های مهم صنعت برق است که سالانه و در پایان فصل اوج‌بار برگزار می‌شود تا به واسطه گردهمایی فعالان بخش دولتی و خصوصی این صنعت استراتژیک، فصل تازه‌ای از تعامل و هم افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت برق کشور آغاز شود.

امسال «بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی»، از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهند شد.

یکی از موضوعات مهمی که در نمایشگاه برق به آن توجه می‌شود، معرفی و انتقال دانش فنی روز دنیاست، زیرا شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌توانند آخرین نوآوری‌ها در زمینه سیستم‌های هوشمند، باتری‌های ذخیره‌سازی و پنل‌های خورشیدی پیشرفته را ارائه دهند. ایجاد همکاری علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ و بررسی روند‌های جهانی در حوزه انرژی‌های پاک و نحوه تطبیق آن با نیاز‌ها و زیرساخت‌های ایران نیز از دیگر دستاورد‌های علمی و فناورانه این نمایشگاه است.

این نمایشگاه بزرگترین و جامع‌ترین رویداد صنعتی و تجاری این حوزه در کشور است که آورده‌های اقتصادی و تجاری متعددی را نیز همراه دارد. انعقاد قرارداد‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی برای تامین تجهیزات، انتقال تکنولوژی یا انرژی‌های مشترک در کنار شناسایی فرصت‌های بازار و کشف نیاز‌های جدید در حوزه برق و انرژی از مجموع فرصت‌های ممکن در طول نمایشگاه برق خواهد بود. تسهیل صادرات محصولات ایرانی به‌ویژه تجهیزات و خدمات مهندسی برق و انرژی، از طریق مذاکره با شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه از دیگر امکان‌های اقتصادی آن به شمار می‌آید.

شایان ذکر است، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران به ارائه راهکار‌های اصلاحی به سیاست‌گذاران انرژی کشور و تدوین راهبرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی و دولت خواهد پرداخت. همچنین ۵۷۷ شرکت داخلی و ۱۱۵ شرکت خارجی نیز به منظور نمایش آخرین دستاورد‌های خود در این رویداد حضور فعالانه خواهند داشت.