نمایش رادیویی «بیدارگر خاوران»، «کتاب فرهنگ»، «سایه روشن» و برنامههای مربوط به رویداد ایران جان، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در همراهی «ایرانِ جان» پس از گذر از خوزستان و ایلام، اصفهان و شیراز، اینبار با توقف در خراسان جنوبی همراه شنوندگان میشود.
«سرزمین من»، شنبه تا پنج شنبه از ۱۷ آبان همراه رویداد ملی ایران حان خراسان جنوبی ایران است و از ساعت ۱۳ تا ۱۴ به طور زنده با تهیهکنندگی محمدرضا حاج حیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی با همکاری مرکز خراسان جنوبی از رادیو فرهنگ و رادیو خاوران پخش می شود و ظرفیتهای گردشگری، معماری و صنایع دستی این خطه را هرروز از یکی از شهرهای این استان روایت میکند.
برنامه «پویش»، نیز روزهای زوج ساعت ۸ صبح در بخشهای مختلف به گفتوگو با مسئولان استان خراسان جنوبی و پیگیری دغدغهها و مطالبات مردمی در این استان میپردازد.
برنامه «سر کوه بلند»، مجله ادبی شعر و موسیقی است که به تهیه کنندگی هانیه پیرامی و نویسندگی الهام نیک بین، از امروز ساعت ۱۴، در رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران از رادیو فرهنگ پخش میشود و از جمله برنامههای پژوهش محوری است که بر اساس منابع فرهنگ عامه خراسان جنوبی تولید شده است و به معرفی کتابهایی به قلم نویسندگان خراسان جنوبی، شعر شاعران این استان، اشعار محلی و فرهنگ عامه و مثلها میپردازد.
مجلهی ادبی «ققنوس»ف از ۱۷ تا ۲۳ آبان، ساعت ۱۵ با نگاهی به رویدادهای ادبی این استان و برنامه «هفت اقلیم»ف در ساعت ۱۶، به جلوههای هنری استان و دیدار با شاعران و هنرمندان خراسان جنوبی اختصاص دارند.
همچنین در برنامه «ایستگاه ۱۰۶»، ساعت ۱۷، یکی از بخشها با رویکرد معرفی شهرهای شاخص این استان پخش میشود و در برنامه «ترانه باران» ساعت ۱۹، صنایع دستی خراسان جنوبی با نگاهی به هویت اقلیمی معرفی خواهد شد.
مستند «مفاخر خراسان جنوبی»، نیز هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با مروری بر چهرههای شاخص فرهنگی و جاذبههای گردشگری استان پخش میشود.
برنامه «هفت کوچه»، در صبحهای پنجشنبه و جمعه، ساعت ۹ با همکاری و حضور گوینده مرکز خراسان جنوبی در کنار دیگر عوامل این برنامه ویژه فرهنگ عامه و میراث ناملموس این خطه، به مثلها و متلهای مردم منطقه میپردازد.
نمایش رادیویی «بیدارگر خاوران»، از امروز از فرهنگ پخش می شود. این برنامه اثری از گروه تولید و تأمین که با نگاهی دراماتیک به زندگی محمد اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان، ساخته شده است.
روایت، از سال ۱۸۷۷ آغاز میشود، روزهایی که هند در سیطرهی استعمار بریتانیاست و در خانهی شیخ نور محمد، کودکی به نام محمدچشم به جهان میگشاید. او در فضای سنتی مکتبخانه با علوم دینی پرورش مییابد، اما ذهن جستوجوگرش آرام نمیگیرد. همراهی استادش، سرآغاز سفری میشود از جغرافیای مکتب تا افقهای فلسفه و آزادی راهی که در نهایت از نوجوانی مجتهد، شاعری بیدارگر میسازد که زبان مردم خاور زمین را با اندیشههای تازه پیوند میدهد.
در این نمایش شمسی صادقی گوینده اثر است و نقشهای ماندگار صدا را نورالدین جوادیان، محمدرضا قلمبر، امیر منوچهری، احمد لشینی، بهرام سرورینژاد، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، شیما جانقربان، محمد آقامحمدی، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، مجتبی طباطبایی، سینا نیکوکار، امیرعباس توفیقی، سعیده فرضی، نازنین مهیمنی، مونا صفی و حمید یزدانی ابیانه اجرا میکنند.
«بیدارگر خاوران»، هرشب ساعت ۲۳ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
برنامه «کتاب فرهنگ»، در شنبههای تاریخی، امروز با موضوع تاریخ اجتماعی ایران و با تمرکز بر شهر کهن قزوین در بستر فلات ایران، پخش میشود.
در این برنامه کتابِ «قزوین در بستر فلات ایران (ادوار پیش از تاریخ)» نوشتهی مهرزاد پرهیزگاری معرفی میشود و موضوع اصلی گفتوگوی برنامه بر اساس این کتاب است که با حضور دکتر احمد ابوحمزه نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان کارشناس مجری، واکاوی میشود.
گویندگی برنامه را نگین خواجهنصیر و تهیهکنندگی و نویسندگی آن را معصومه سادات علوینکو برعهده دارند.
بخشهایی، چون «مفاخر قزوین» به همت حمیرا فراتی، طنز محافظت از آثار تاریخی با حمید پارسا، و روایت تاریخی تولید پویا رضایی از دیگر بخشهای برنامهاند.
مهرزاد پرهیزگاری نویسندهی کتاب، در گفتوگوی تلفنی با برنامه همراه است.
«کتاب فرهنگ» کاری از گزوه تاریخ و اندیشه است و ساعت ۲۰ تا ۲۱، روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
مجله رادیویی «سایهروشن تاریخ»، برنامهای تحلیلی که مرز میان رخداد و روایت را با نگاهی چندوجهی روشن میسازد. این برنامه امروز ساعت ۱۸:۰۵ تا ۱۹:۰۰، ازگروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش میشود.
در بخش «قراردادها» معاهدهی ترکمانچای به عنوان یکی از تلخترین صفحات تاریخ دیپلماسی ایران بازخوانی میشود تا سازوکار شکلگیری آن و پیامدهای سیاسیاش بررسی شود.
در «نقطههای پنهان» حملهی نظامی آمریکا به گرانادا در دههی ۱۹۸۰، از زاویهی تأثیر آن بر نظم نوین جهانی روایت میشود، که روایتی از تقابل ایدئولوژی و دموکراسی در مقیاس جزیرهای است.
بخش «معماری قدرت» با محور زبیگنیف برژینسکی ـ مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران کارتر ـ، به سازوکار طراحی قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد میپردازد.
«پهلوی به روایت تاریخ» عنوان بخش دیگری از برنامه است که در این بهش اندیشههای نواب صفوی در قبال استعمار و نواندیشی اجتماعی بررسی میشود و تلاشی برای واکاوی نسبت جنبشهای دینی و ساختار حکومت پهلوی است.
بخش «پشت پرده اکنون» به تازهترین تحولات منطقهای پرداخته و تحلیلی از رویدادهای سیاسی خاورمیانه ارائه میدهد تا پیوند آن با مسیر تاریخی قدرت آشکار شودف و در پایان، «آقای خبرنگار» به زندگی و فلسفهی سیاسی ماهاتیر محمد نخستوزیر مالزی، میپردازد، مردی که الگوی گذار مسالمتآمیز از سنت به توسعه را در جنوب شرق آسیا رقم زد.
«سایه روشن تاریخ» با گویندگی فاطمه اسحاقتبار، تهیهکنندگی یلدا احتشامی و کارشناسی محمد ساجدی روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.