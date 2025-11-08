روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: شرکت آلومینیوم جنوبِ لامرد با ۱۴۶ هزار تن؛ بیشترین سهم را در تولید این محصول داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز فارس، روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: از ابتدای امسال تولید شمش آلومینیوم کشور از مرز ۳۵۰ هزار تن عبور کرده است که نسبت به پارسال ۴ دهم درصد بیشتر شده است.

مدیرعامل کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد گفت: با افزایش ظرفیت از ۳۰۰ هزار تن به ۷۰۰ هزار تن، سهم کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد از بازار منطقه و جهان ارتقا یافته است.

مهدی زحمتکش افزود: اکنون سهم یک صدی در تولید شمش الومنیوم جهان به کارخانه آلومنیوم لامرد اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: با این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز کشور، مازاد آن صادر می‌شود.

به گفته مهدی زحمتکش مدیرعامل کارخانه آلومنیوم شهرستان لامرد سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن آنود هم به خارج از کشور صادر می‌شود.

با راه اندازی کارخانه‌های آلومنیوم و آنود برای دو هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان تحصیل کرده روستا‌ها و شهر‌های این منطقه هم اشتغال ایجاد شده است.

ساخت مرحله دوم کارخانه آلومنیوم سازی لامرد در دست اجراست با توسعه و راه اندازی آن علاوه بر تولید سالانه یک میلیون تن آلومنیوم برای ۷ هزار جوان متخصص هم شغل ایجاد می‌شود.