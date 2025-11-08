\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646\u00a0\u06a9\u0627\u0644\u0627\u200c \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u06f3\u06f9\u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0628\u0647 \u062c\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0639\u0645\u062f\u0647 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062c\u0627\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc \u0648 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06a9\u0634\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06f1\u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u062d\u0645\u0644 \u0648\u0646\u0642\u0644 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0634\u062f\u061b \u06f7\u06f8\u0634\u0631\u06a9\u062a \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u062d\u0645\u0644 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n