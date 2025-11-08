مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: محیط بانان پارک ملی دنا ۳ متخلف را پیش از هرگونه تیراندازی و اقدام به شکاری دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: محیط بان پارک ملی دنا در ارتفاعات سخت‌گذر منطقه حفاظت‌شده (ضلع شمالی) یک گروه سه نفره از متخلفین شکار غیرمجاز را پیش از هرگونه اقدام به تیراندازی و شکار، به صورت کاملاً کنترل‌شده دستگیر کردند.

عبدال دیانتی نسب افزود: شناسایی این متخلفین که به قصد شکار به عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت وارد شده بودند، نتیجه پایش مستمر و هوشمندانه واحد‌های گشتی بود.

وی ادامه داد: این عملیات در روز تعطیل و با وجود شرایط بد جوی و جغرافیایی با موفقیت به انجام رسید.

مدیرکل حفاظت حیط زیست استان اضافه کرد: از متخلفان یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی به همراه تجهیزات و آلات مرتبط با شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد.