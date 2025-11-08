پخش زنده
امروز: -
ارزش معاملات بورس انرژی ایران در دومین هفته آبان با رشد ۱۲ درصدی نسبت به هفته گذشته، به ۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسید و رکورد تازهای را برای این بازار به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: افزایش فروش داخلی و صادراتی حاملهای انرژی در رینگهای داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، مهمترین عامل رشد مستمر ارزش معاملات طی دو هفته ابتدایی آبان عنوان شده است.
روند صعودی معاملات در حالی ادامه دارد که این بازار روز شنبه، هفدهم آبان نیز میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در رینگ داخلی خواهد بود.
در میان عرضههای پیشِ رو، ۲ هزار تن زغالسنگ شرکت زغالسنگ پرورده طبس، ۸۸۰ تن اکسیژن مایع و ۷۷۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان از نظر حجم عرضه، در صدر قرار دارند.