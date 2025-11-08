

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم رن با یک گل در خانه تیم اف ث پاری برنده شد. تک گل بازی را بریل امبولو در دقیقه ۸۱ به ثمر رساند. تیم رن با ۱۸ امتیاز به رده هشتم صعود کرد و تیم اف ث پاری با ۱۱ امتیاز چهاردهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۷ آبان:

المپیک مارسی - برست

لوآور - نانت

موناکو - لانس

* یک شنبه ۱۸ آبان:

لوریان - تولوز

آنژه - اوسر

متس - نیس

استراسبورگ - لیل

المپیک لیون پاری سن ژرمن

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های المپیک مارسی و لانس با ۲۲ و لیل، موناکو و المپیک لیون با ۲۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.