هفته دوازدهم فوتبال لیگ یک فرانسه با پیروزی رن آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم رن با یک گل در خانه تیم اف ث پاری برنده شد. تک گل بازی را بریل امبولو در دقیقه ۸۱ به ثمر رساند. تیم رن با ۱۸ امتیاز به رده هشتم صعود کرد و تیم اف ث پاری با ۱۱ امتیاز چهاردهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۷ آبان:
المپیک مارسی - برست
لوآور - نانت
موناکو - لانس
* یک شنبه ۱۸ آبان:
لوریان - تولوز
آنژه - اوسر
متس - نیس
استراسبورگ - لیل
المپیک لیون پاری سن ژرمن
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای المپیک مارسی و لانس با ۲۲ و لیل، موناکو و المپیک لیون با ۲۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.