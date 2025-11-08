به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: پس از اعلام انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور ماهشهر به آبادان، حدود ۱۵ کیلومتر پس از سه‌راهی خوردورق به سمت آبادان بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو دچار آسیب شدند که یک نفر جان خود را از دست داد.

او ادامه داد: سه نفر از مصدومان این حادثه شامل یک مرد ۴۵، یک پسربچه ۱۱ ساله و یک دختربچه هفت ساله پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان و یک دختر بچه سه ساله به بیمارستان شهید معرفی‌زاده منتقل شدند و یک زن ۳۸ ساله در محل حادثه به دلیل شدت جراحات جان باخت.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: دومین حادثه نیز در محور اهواز به آبادان و در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر آبادان، بر اثر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پژو پارس به وقوع پیوست.

دکتر افرا افزود: به دنبال وقوع این حادثه نیز سه نفر مجروح شدند که یک نفر از آنان در محل حادثه جان باخت.

او گفت: ۲ مصدوم حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان انتقال یافتند و یک مرد ۴۰ ساله نیز به علت شدت صدمات وارده در محل حادثه فوت کرد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: با توجه به افزایش تصادفات ناشی از انحراف از مسیر، از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت سرعت مطمئنه، از خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی پرهیز کرده و همواره به شرایط جاده‌ای توجه ویژه داشته باشند.