ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده در گمرکات استان کرمانشاه امسال به بیش از دو تریلیارد و پانصد میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه رضا نیک روش، از کشف دو تریلیاردو ۵۸۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال کالای قاچاق در هفت ماهه سپری شده از سالجاری در گمرکات استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: ۶۰ فقره پرونده قاچاق کالا در این رابطه تشکیل و ۱۲۶ متهم به مراجع قانونی معرفی شدند.

نیک روش میزان جریمه تعیین شده برای این تعداد پرونده قاچاق را ۸ تریلیارد و ۴۳۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال عنوان کرد.

وی عمده کالا‌های قاچاق در این مدت را گاز ال پی جی، قیر، نفتگاز، ایزوگام، بنزین، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ و پلی اتیلن عنوان کرد.