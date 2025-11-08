به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردل گفت: با ۶ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اردل میان ۱۲ متقاضی دارا شرایط قرعه‌کشی و به گروه‌های دو نفره برای ساخت واحد‌های مسکونی تخصیص داده شد.

بختیار عیدی‌وندی گفت: این سایت بخشی از زمین‌های اداره بهزیستی اردل به مساحت حدود هزار و ۴۰۰ متر مربع است که طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان زمین مازاد شناسایی و به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده شد.

وی افزود: این ۶ قطعه زمین در قالب گروه ساخت به ۶ گروه دو نفره واگذار شده است و هر قطعه به طور متوسط ۱۶۰ متر مربع مساحت دارد.