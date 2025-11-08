یک شرکت دانش‌بنیان با تولید بلوک‌های نانو زیرکونیای دندانی، امکان بازسازی و کاشت دندان‌های از دست رفته و جایگزینی بافت‌های سخت دهان را با کیفیت بالا و سازگاری زیستی بهبود بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ این شرکت با بیش از پنج سال تحقیق و توسعه، موفق به تولید بلوک‌های زیرکونیا با فناوری بومی شده است؛ محصولی که از پودر نانو زیرکونیا ساخته شده و پس از فرآیند تف‌جوشی (Sintering) دارای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ممتاز است. این بلوک‌ها به‌منظور جایگزینی با بافت‌های سخت از دست‌رفته دهان مانند مینای دندان و عاج طراحی شده‌اند و به‌عنوان پروتز‌های دندانی طولانی‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فلورا شایق، مدیرعامل این شرکت در این باره اظهار کرد: این محصول علاوه بر استفاده در ساخت تاج و بریج‌های دندانی، قابلیت به‌کارگیری در تولید اباتمنت‌ها و ساختار‌های فوقانی ایمپلنت را نیز دارد. در موارد خاص، بلوک زیرکونیا می‌تواند ساختار‌هایی را شبیه‌سازی کند که جایگزین بخش‌هایی از استخوان یا پوشش لثه بدون تماس مستقیم با استخوان شوند — ویژگی‌ای که آن را از بسیاری از مواد سنتی متمایز می‌کند.

وی ادامه داد: دیسک‌ها و بلوک‌های زیرکونیای این شرکت تمامی آزمون‌های استاندارد بین‌المللی ISO ۶۸۷۲:۲۰۱۵ ویژه سرامیک‌های دندانی را با موفقیت گذرانده و گواهی‌های ISO ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ و پروانه تولید شماره ۵۴۲۶۳۷۰۹ از سازمان غذا و دارو را نیز دریافت کرده‌اند. این محصولات از نظر کیفیت و زیبایی، با نمونه‌های اروپایی قابل رقابت بوده و توسط پزشکان متخصص دندان‌پزشک تأیید شده‌اند.

شایق خاطرنشان کرد: استفاده از نانوسرامیک زیرکونیا با خلوص بالا در این محصول، موجب افزایش استحکام، شفافیت نوری، زیباشناسی و سازگاری زیستی آن با بدن انسان شده است. بلوک‌های زیرکونیا با سیستم‌های فرز دیجیتال CAD/CAM کاملاً سازگارند و امکان طراحی دقیق و بازسازی طبیعی دندان را برای لابراتوار‌های دندانی فراهم می‌کنند.