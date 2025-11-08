هفته سوم لیگ برتر پومسه بانوان با معرفی نفرات برتر در رده‌های سنی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم از نخستین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه بانوان تحت عنوان «جام ستارگان» با شناخت برترین‌های هر رده در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها نخستین بار به سبک مسابقات جهانی و به صورت تک حذفی برگزار شد.

نتایج برترین‌های هر رده به شرح زیر است:

پومسه انفرادی استاندارد زیر ۱۲ سال؛

مقام اول: فاطمه عظیمی – ملی پوشان البرز

مقام دوم: یگانه محمدی ملی پوشان البرز

مقام سوم: ثنا کرمانشاهی – آس و ستارگان - ترمه رمضانی معراج

پومسه انفرادی استاندارد ۱۴-۱۲ سال؛

مقام اول: شیرین سپهوند ملی پوشان البرز

مقام دوم:فاطمه قویدل دویار معراج

مقام سوم: آیناز عسگری - آس و ستارگان - نفیسه خسروی آس و ستارگان

پومسه انفرادی استاندارد ۱۷-۱۵ سال؛

مقام اول: زینب شهریاری – ملی پوشان البرز

مقام دوم:دینا یعقوبی – ملی پوشان البرز

مقام سوم:یسنا جلیلی (آزاد) -نگین پورمحمدی (آزاد)

پومسه انفرادی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول: مرجان سلحشوری – ملی پوشان البرز

مقام دوم: یاسممن لیموچی – بازیکنان آزاد

مقام سوم: راضیه آقائی – معراج - ریحانه عمرانی مقدم - معراج

پومسه انفرادی استاندارد ۴۰-۳۱ سال؛

مقام اول: ندا مرادی ملی پوشان البرز

مقام دوم: مهدیه عقبایی - آس و ستارگان

مقام سوم: خاطره شکوری – بازیکنان آزاد - الناز حسین آبادی – آس و ستارگان

پومسه انفرادی استاندارد ۵۰-۴۱ سال؛

مقام اول:آتوسا فرهمند پارسا – ملی پوشان البرز

مقام دوم: سیده مینا هاشمی - ملی پوشان البرز

مقام سوم:سونا رزاقی آس و ستارگان -زهرا محمدی – بازیکنان آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۶۰-۵۱ سال؛

مقام اول: نرجس شریفی – معراج

مقام دوم: زهرا هادی زاده – ملی پوشان البرز

مقام سوم: شهناز جوانمرد آس و ستارگان - معصومه منیری ملی پوشان البرز

پومسه انفرادی استاندارد ۶۵-۶۱ سال؛

مقام اول: روح‌انگیز شریفی – آس و ستارگان

پومسه تیمی استاندارد زیر ۱۴ سال؛

مقام اول: آس و ستارگان

مقام دوم: ملی پوشان البرز

مقام سوم: معراج - دویار معراج

پومسه تیمی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سال ؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: هیات تکواندو اصفهان

مقام سوم:معراج - آس و ستارگان

پومسه تیمی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام اول: آس و ستارگان

مقام سوم:معراج - دویار معراج

پومسه تیمی استاندارد ۵۰-۳۱ سال؛

مقام اول: آس و ستارگان

مقام دوم: ملی پوشان البرز

مقام سوم: معراج و دویار معراج

پومسه تیمی استاندارد بالای ۵۰ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: آس و ستارگان

پومسه انفرادی ابداعی زیر ۱۴ سال؛

مقام اول: آیناز عسگری – آس و ستارگان

مقام دوم: شیرین سپهوند – ملی پوشان البرز

مقام سوم: مائده جهانشاهلو (آزاد) -سیده طهورا اکبرابادی - آس و ستارگان

پومسه انفرادی ابداعی ۱۷-۱۵ سال؛

مقام اول: سنا شایگان – معراج

مقام دوم: فرنیا مصلحی - ملی پوشان البرز

مقام سوم: بهناز حسینی معراج - ستایش قدیری آس و ستارگان

پومسه انفرادی ابداعی ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول:حنانه احمدی – معراج

مقام دوم:یاسمن لیموچی – معراج

مقام سوم: مبینا شریفی ماهر - معراج، معصومه رجبی – آس و ستارگان

پومسه تیمی ابداعی زیر ۱۸ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: معراج

مقام سوم: آس و ستارگان و هیات تکواندو اصفهان

پومسه تیمی ابداعی بالای ۱۸ سال؛

مقام اول:معراج

مقام دوم: آس و ستارگان

مقام سوم: دویارمعراج و ملی پوشان البرز