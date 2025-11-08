مسعود رشیدی کارگردان قدیمی سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها درگیر بودن با بیماری به دلیل ایست قلبی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رشیدی کارگردان قدیمی سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها درگیر بودن با بیماری، صبح امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در ۶۸ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

رشیدی کارگردانی تعدادی از سریال‌های تلویزیون در دهه ۷۰ را بر عهده داشته است که مهمترین آنها آثار «جدال با سرنوشت»، «روزگار وصل» و «قلب یخی» هستند.

او همچنین کارگردانی سریال‌های «تنها در تاریکی»، «فرمان»، «گلریزان» و «شب شیشه‌ای» را بر عهده داشته است. «روز طولانی»، «پشت در‌های بسته»، «مادرم باش» و ... نیز از جمله فیلم‌های تلویزیونی کارنامه او محسوب می‌شوند.