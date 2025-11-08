پخش زنده
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای با حضور در برخی بیمارستانهای شیراز، آخرین وضعیت جذب اعتبارات را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روحالله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از برخی بیمارستانهای شیراز بر پیگیری جذب اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز و تکمیل آنها تاکید کرد.
در این برنامه روحالله نجابت با همراهی میرمحمدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به منظور اطلاع از وضعیت بیمارستانهای شیراز، از بیمارستانهای نمازی، حافظ، قلب الزهرا و جنت شیراز و همچنین طرحهای در حال ساخت برج سرطان و بیمارستان زینبیه شیراز بازدید کردند و در جریان روند، خدمترسانی این بیمارستانها و پیشرفت طرحهای در حال ساخت قرار گرفتند.
دیدار با پرستاران و تعدادی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه پزشکی و بررسی مطالبات آنها از دیگر برنامههای نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بود.