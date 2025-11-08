به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۹/۵۹ روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پژو۴۰۵ در مسیر روستای دریامان از توابع شهرستان گرمی، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شده بود که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان ولایت گرمی منتقل شدند.

دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه همچنین گفت: ساعت ۱۶/۳۷ روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پراید و کوییک در مسیر روستای موییل از توابع مشگین شهر، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر منتقل شدند.