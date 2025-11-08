به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: قاضی دادگاه کیفری شهرستان بویراحمد با صدور آرای سبز ۲ متهم تخریب منابع طبیعی در این شهرستان را به جای حبس، به کاشت بوته و گیاهان مرتعی محکوم کرد.

مجید نظری اتهام این این دو نفر را قطع و از بین بردن ۱۰۰ اصله گون از طریق آتش اعلام کرد و افزود: هر کدام از این ۲ متهم با حکم قاضی دادگاه، علاوه بر پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ملزم به کاشت ۲۰۰ بوته گون و یک هکتار گیاه آنغوزه، با هزینه شخصی و تحت نظارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد محکوم شدند.

نظری از همکاری دستگاه قضایی در حفاظت از انفال قدردانی کرد و ادامه داد: صدور رای سبز با همکاری دستگاه قضایی فرصت بسیار خوبی برای آشتی و سازش بین افرادی که با طبیعت و محیط زیست در تضاد هستند را فراهم می‌کند و آنان را به سمت رفتار‌های مسئولانه‌تر سوق میدهد