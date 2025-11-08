رئیس شورای اسلامی شهر تهران با همراهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با حضور در استانداری تهران با استاندار دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با همراهی مهدی عباسی عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با حضور در محل استانداری تهران با محمدصادق معتمدیان استاندار تهران دیدار و در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت شهری پایتخت گفتگو کرد.

مسائل مربوط به حریم شهر تهران، مدیریت منابع آب، آلودگی هوا و وضعیت حمل‌ونقل شهری از جمله محورهای اصلی گفتگو میان طرفین بود.

گفتنی است که چمران و معتمدیان در این دیدار بر ضرورت تداوم تعامل و هماهنگی میان شورای شهر و استانداری تهران تأکید کردند و مقررشد این نشست‌ها به‌صورت مستمر و منظم برگزار شود تا روند بررسی و پیگیری موضوعات کلان مدیریت شهری با انسجام بیشتری دنبال شود.