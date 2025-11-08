به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، در راستای ترویج فرهنگ زیارت و تحکیم پیوند‌های معنوی میان مسلمانان، ششمین کاروان زائران و عاشقان اهل بیت (ع) از شهرستان مریوان عازم عتبات عالیات عراق شد.

این کاروان‌ها شامل ۸۰ زائر هستند که با اشتیاق مردمی و همکاری دفتر خدمات زیارتی انوار مدینه مریوان زیر نظر سازمان حج و زیارت اعزام شدند.

در یک ماه گذشته هم دو کاروان دیگر از مشتاقان عتبات عالیات برای زیارت اعزام شده بودند.

مدت سفر چهار روز و سه شب تعیین شده و زائران در شهر‌های نجف، کاظمین و بغداد به زیارت اماکن مقدس از جمله حرم مطهر حضرت علی (ع)، و زیارتگاه‌هایی چون وادی‌السلام، پیامبران هود و صالح (ع)، حضرت عبدالقادر گیلانی (قدس سره)، امام اعظم ابوحنیفه، شیخ معروف کرخی، شیخ جنید بغدادی و جمعی از عالمان و اولیای الهی خواهند رفت.