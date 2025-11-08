پخش زنده
فعال اقتصادی حوزه صنایع غذایی گفت: با استفاده از مدل تولید بدون کارخانه در حوزه دمنوشهای گیاهی توانستهایم به سود خالص ۴۰۰ درصدی برسیم؛ این روش، بهترین مسیر برای شروع کسبوکار در صنایع غذایی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رضا عبداللهنام، فعال اقتصادی و تولیدکننده و صادرکننده حوزه صنایع غذایی که بیش از چهارده سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده، از تجربههای کاری خود در تولید و صادرات دمنوشهای گیاهی به ما میگوید.
او میگوید: من کارم را از یک شرکت بازرگانی آغاز کردم. چند سال در بخش فروش و بازاریابی کار کردم و از همانجا فهمیدم که ریشه موفقیت هر تولیدی، شناخت دقیق بازار است. بعد از مدتی تصمیم گرفتم خودم وارد عرصه تولید شوم، اما نه با تأسیس کارخانه، بلکه با مدل جدید "تولید بدون کارخانه".
عبداللهنام افزود: در این روش، نیازی به خرید تجهیزات و راهاندازی سوله نیست. با همکاری کارگاههای دارای مجوز، میتوان مراحل خشککردن، آسیاب و بستهبندی را برونسپاری کرد. تمرکز اصلی من روی ترکیب دمنوش ها، طعمدهی طبیعی و بستهبندی جذاب بود. نتیجه این کار، دمنوشهایی شد که با استقبال بسیار خوبی روبهرو شدند و توانستیم به سود ۴۰۰ درصدی در برخی محصولات برسیم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید و صادرات محصولات گیاهی گفت: ایران به دلیل ظرفیت بالای اقلیمی و پوشش گیاهان دارویی متنوع، مستعد تولید بالای دمنوشهای گیاهی است. دمنوشهای ایرانی قابلیت رقابت با برندهای خارجی را دارند. ما هماکنون به ۲۸ کشور صادرات داریم و در حال حاضر کشور روسیه مشتری پر و پا قرص ما در دمنوشهای گیاهی است. صادرات این محصولات، علاوه بر سود داخلی، سودآوری ارزی نیز به همراه دارد.
عبدالله نام میگوید: در شرایط تحریمی امروز و در شرایطی که اسنپ بک فعال است، همچنان میتوان صادرات کرد، کاری که ما نیز آن را انجام میدهیم.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: به همه کارآفرینان توصیه میکنم پیش از ثبت شرکت یا راهاندازی سایت در کشورهای دیگر، ابتدا نیازسنجی و بازاریابی دقیق انجام دهند. وقتی بازار هدف را بشناسیم، تولیدمان هدفمند میشود و احتمال موفقیت بسیار بیشتر است.
مدل تولید بدون کارخانه، روشی نوین و کارآمد برای کارآفرینانی است که میخواهند با سرمایه محدود، وارد دنیای تولید شوند. تجربه رضا عبداللهنام نشان میدهد با شناخت بازار، خلاقیت در ترکیب گیاهان و بستهبندی حرفهای، میتوان از یک ایده ساده، برندی سودآور و صادراتی ساخت.
گزارش از: زهرا شفیعی – خبرنگار خبرگزاری صداوسیما