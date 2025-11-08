به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش پرواز‌های دو شرکت هواپیمایی گفت: شرکت هواپیمایی نخست در توسعه خدمات خود، سه پرواز هفتگی جدید در مسیر ارومیه -تهران و بالعکس برقرارکرده است، این پرواز‌ها در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه انجام می‌شوند به‌طوری که پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران پرواز می‌کند.

عظیم طهماسبی افزود: همچنین شرکت هواپیمایی دوم نیز با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روز‌های شنبه، دوشنبه و پنج شنبه برقرار کرده است که طبق برنامه، در ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و سپس در ساعت ۱۹:۳۰ به سمت تهران پرواز می‌کند.

طهماسبی، همچنین در تشریح روند توسعه شبکه پروازی، از استقرار پرواز شب‌خواب در فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، هر شب یک فروند هواپیما در فرودگاه ارومیه فرود می‌آید و پس از توقف شبانه، ساعت شش صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی اضافه کرد: استقرار پرواز شب‌خواب در فرودگاه ارومیه، امکان برقراری پرواز‌های صبحگاهی به تهران را فراهم می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه برای مسافران کاری و اداری که نیازمند حضور زود هنگام در پایتخت هستند، مزیتی مهم و ارزشمند به شمار می‌رود.