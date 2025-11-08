پخش زنده
شش پرواز جدید به تعداد پروازهای فرودگاه ارومیه افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی با اشاره به افزایش پروازهای دو شرکت هواپیمایی گفت: شرکت هواپیمایی نخست در توسعه خدمات خود، سه پرواز هفتگی جدید در مسیر ارومیه -تهران و بالعکس برقرارکرده است، این پروازها در روزهای یکشنبه، سهشنبه و جمعه انجام میشوند بهطوری که پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران پرواز میکند.
عظیم طهماسبی افزود: همچنین شرکت هواپیمایی دوم نیز با هدف پاسخگویی به تقاضای روزافزون مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روزهای شنبه، دوشنبه و پنج شنبه برقرار کرده است که طبق برنامه، در ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و سپس در ساعت ۱۹:۳۰ به سمت تهران پرواز میکند.
طهماسبی، همچنین در تشریح روند توسعه شبکه پروازی، از استقرار پرواز شبخواب در فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، هر شب یک فروند هواپیما در فرودگاه ارومیه فرود میآید و پس از توقف شبانه، ساعت شش صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی اضافه کرد: استقرار پرواز شبخواب در فرودگاه ارومیه، امکان برقراری پروازهای صبحگاهی به تهران را فراهم میکند؛ موضوعی که بهویژه برای مسافران کاری و اداری که نیازمند حضور زود هنگام در پایتخت هستند، مزیتی مهم و ارزشمند به شمار میرود.