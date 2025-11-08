پخش زنده
در راستای بررسی فرصتهای مشترک صادراتی و تقویت مسیرهای تجارت با کشورهای آسیای میانه، معاون هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان با معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس دیدار و بر لزوم گسترش همکاریهای دو منطقه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرادخانی در این دیدار با اشاره به توانمندیهای بالای صادراتی استان گفت:زنجان یکی از مهمترین سکوهای تجارت ایران و ترکیه به شمار میرود و بزرگترین سرمایهگذاری این کشور در ایران در استان زنجان انجام شده است. با ایجاد مسیرهای صادراتی ویژه، سرمایهگذاری مشترک و تسهیل دسترسی فعالان تجاری، میتوان ظرفیت تجارت کشور را به شکل قابلتوجهی افزایش داد.
وی همچنین با اشاره به نقش مناطق آزاد بهویژه مناطق مرزی شمالغرب در پیشبرد تجارت با ترکیه، آسیای میانه و قفقاز افزود:زنجان امسال موفق به کسب رتبه بینالمللی در برگزاری نمایشگاههای تخصصی شده و برنامهریزی ویژهای برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری ایران و ترکیه انجام داده است. منطقه آزاد ارس نیز برای حضور ویژه در این رویداد دعوت میشود.
در ادامه، جلیلی معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس، با تشریح سیاستهای این منطقه در توسعه سرمایهگذاری مشترک، ظرفیتهای گردشگری و تولید صادراتمحور منطقه ارس را برجسته کرد و گفت:با توجه به زیرساختهای مناسب استان زنجان و فعالیت گسترده این استان در تجارت با آسیای میانه و ترکیه، میتوان برنامههای مشترکی برای سرمایهگذاریهای صادراتمحور اجرا کرد. دعوت از فعالان تجاری ترکیه به زنجان و منطقه آزاد ارس نیز میتواند این فرآیند را تقویت کند.
وی با اشاره به استقبال شرکتهای بزرگ زنجان از فرصتهای سرمایهگذاری مشترک افزود:بازدیدهای مشترک، حضور فعال تجار دو منطقه در رویدادهای تخصصی همچون نمایشگاه بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری ایران و ترکیه، و توسعه زیرساختهای تجاری میتواند نقش مهمی در گسترش تجارت ایران در حوزه آسیای میانه ایفا کند.
در پایان، معاون منطقه آزاد ارس ضمن اعلام آمادگی برای حضور در نمایشگاه مذکور، از معاون اقتصادی استاندار زنجان برای بازدید رسمی از ظرفیتهای تجاری و سرمایهگذاری این منطقه دعوت کرد.