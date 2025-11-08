پخش زنده
دومین دوره رقابتهای قهرمانی آقایان کاراته کشور که با حضور ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور با سبک ICKA در رشت برگزار شد، تیم گیلان مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دومین دوره رقابتهای قهرمانی کاراته آقایان کشور، سبک ICKA که با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در ردههای سنی نونهالان تا بزرگسالان برگزار شد، تیم گیلان با کسب عنوان قهرمانی، جایگاه نخست این رقابتها را از آنِ خود کرد.
تیمهای مازندران و آذربایجان غربی در این رقابتها، به ترتیب به مقامهای دوم و سوم رسیدند.
این مسابقات با حضور جمعی از مسئولان ورزشی، پیشکسوتان و مربیان برجسته کشور در سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت برگزار شد.