مدیر کل راه آهن زاگرس میزان بارگیری انواع کالا در مهر ماه امسال در این پایانه ریلی را ۱۷ هزار و ۶۶۰ تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر گفت: بارگیری کالا در مهرماه امسال در اهرآهن زاگرس ۱۷ هزار و ۶۶۰ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ هزار و ۹۴۸ تن بوده است، رشد ۱۲.۲ برابری نشان میدهد.
وی افزود: تعداد واگنهای بارگیریشده در مهرماه سال ۱۴۰۳، ۱۲۶ رام بوده که این عدد در مهرماه امسال به ۲۸۹ رام رسیده که گویای رشد ۱۲.۹ برابری است.
پیروزفر اظهار داشت: تنکیلومتر خالص در مهرماه سال گذشته ۴۸ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۷۶۵ تنکیلومتر بوده که در مهرماه امسال با رشد ۵۶ درصدی به ۷۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۳۴۸ تنکیلومتر افزایش یافته است.
مدیرکل راهآهن زاگرس ادامه داد: تنکیلومتر ناخالص در مهرماه سال گذشته ۸۲ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۴۸ تنکیلومتر ثبت شده بود که در مدت مشابه امسال با رشد ۵۴ درصدی به ۱۲۷ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۱۱ تنکیلومتر رسیده است.
وی با اشاره به شاخص تنکیلومتر مرزی، بیان کرد: این شاخص در مهرماه پارسال ۴۸ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۹۸۷ تنکیلومتر بوده که در مهرماه امسال با رشد ۵۵ درصدی به ۷۵ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۶۳۷ تنکیلومتر افزایش یافته است.
پیروزفر میگوید: میزان تنکیلومتر مبدأ–مقصد در مهرماه پارسال ۲ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۶۵ تنکیلومتر بوده که امسال با رشد قابل توجه ۴۴۳ درصدی به ۱۴ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۲۶ تنکیلومتر رسیده است.
وی تصریح کرد: شاخص بهرهوری لوکوموتیو در مهرماه امسال ۲۵۵ و ۶۶۴ ثبت شده و تعداد رام قطار در این بازه زمانی نیز از ۴۱۹ رام در مهرماه سال گذشته به ۵۷۷ رام در مهرماه امسال افزایش یافته است که نشان از رشد ۳۸ درصدی دارد.