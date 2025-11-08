رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP ۳۰) در شهر بلم، با آمنه ضحاک الشامسی، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم امارات متحده عربی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دیدار، انصاری با اشاره به اثرات گسترده تغییر اقلیم بر منطقه غرب آسیا و پیامد‌های جدی آن بر محیط زیست، تنوع زیستی و مناطق شهری، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک ایران و امارات برای افزایش سازگاری و تاب‌آوری در برابر این پدیده جهانی تأکید کرد.

وی ضمن یادآوری دیدار سال گذشته با وزیر محیط زیست امارات و عدم امکان سفر وی به ایران به دلیل شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، بر اجرای توافقات پیشین میان دو کشور در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست و تغییر اقلیم تأکید کرد.

در ادامه، آمنه ضحاک الشامسی با قدردانی از دعوت مجدد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد و گفت: با توجه به توافقات انجام‌شده در جریان سفر سال گذشته، ضروری است این تفاهم‌ها هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شوند تا فعالیت‌های مشترک دو کشور در محور‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و کنترل توفان‌های گرد و غبار، با سرعت بیشتری عملیاتی شود.