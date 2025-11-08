به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا گفت: شب گذشته در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی پژو در مسیر کهنمو–کندوان ۲ سرنشین ۱۸ ساله موتورسیکلت (هر دو مرد) در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های اسکو و کندوان به محل حادثه اعزام شدند، اما متأسفانه اقدامات احیای اولیه نتیجه‌ای نداشت و مرگ هر ۲ نفر توسط تیم‌های اورژانس تأیید شد.