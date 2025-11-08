معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۱۹ هزار بیمار مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی دزفول شنایایی شده و از مراقبت‌های دوره‌ای مستمر بهره‌مند هستند.

ارائه خدمات سلامت به ۱۹ هزار بیمار مبتلا به دیابت در دزفول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار با اشاره به آغاز هفته ملی دیابت بیان کرد: این بیماران دارای پرونده الکترونیک سلامت بوده و تحت مراقبت‌های دوره‌ای مستمر قرار دارند.

وی افزود: طبق بررسی آمار سال گذشته، دیابت کنترل نشده پنجمین علت مرگ و میر در شهرستان دزفول است و اگر جدی گرفته نشود، هر ۱۰ ثانیه، چراغ یک زندگی خاموش می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهارکرد: دیابت یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در جهان است و غفلت از کنترل آن، هر ساله جان میلیون‌ها نفر را می‌گیرد.

وی افزود: حدود ۱۸ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال خوزستان به دیابت مبتلا هستند در حالی که نزدیک به یک‌چهارم این بیماران از ابتلای خود بی‌خبرند و معمولا زمانی متوجه بیماری می‌شوند که در مراحل پیشرفته قرار دارند.

عصار با هشدار به افرادی که از سبک زندگی سالم فاصله گرفته و درگیر اضافه وزن، چاقی، دخانیات و عادات غذایی ناسالم شده‌اند، گفت:: دیابت در کمین چنین افرادی است و باید هرچه زودتر، قبل از اینکه تا پایان عمر درگیر این بیماری شوند با کاهش وزن، سبک زندگی سالم، تغذیه درست و ورزش خود را حفاظت کنند.

وی با اشاره به قابل کنترل بودن بیماری دیابت درصورت تشخیص سریع بیماری از تمامی شهروندان بالای ۳۰ سال تقاضا کرد: برای فعال کردن پرونده الکترونیک و غربالگری دیابت و فشار خون به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

هفته ملی دیابت در ایران هر سال از ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه برگزار می‌شود؛ این مناسبت به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری دیابت، راه‌های پیشگیری، تشخیص زودرس و کنترل موثر آن در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.