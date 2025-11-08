رادیو فرهنگ، در پنجمین ایستگاه ایرانِ جان توقفی از جنس هنر در خراسان جنوبی دارد
رادیو فرهنگ در همراهی «ایرانِ جان» پس از گذر از خوزستان و ایلام، اصفهان و شیراز، اینبار با توقف در خراسان جنوبی همراه شنوندگان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرزمین من شنبه تا پنج شنبه از ۱۷ آبان همراه رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران است و از ساعت ۱۳ تا ۱۴ به طور زنده با تهیهکنندگی محمدرضا حاج حیدری و اجرای کارشناسی محمدعلی مومنی با همکاری مرکز خراسان جنوبی از رادیو فرهنگ و رادیو خاوران روی آنتن میرود و ظرفیتهای گردشگری، معماری و صنایع دستی این خطه را هرروز از یکی از شهرهای این استان روایت میکند.
برنامه «پویش» نیز روزهای زوج ساعت ۸ صبح در بخشهای مختلف به گفتوگو با مسئولان استان خراسان جنوبی و پیگیری دغدغهها و مطالبات مردمی در این استان میپردازد.
برنامه «سر کوه بلند» مجله ادبی شعر و موسیقی است که به تهیه کنندگی هانیه پیرامی و نویسندگی الهام نیک بین، ساعت ۱۴ از شنبه ۱۷ آبان در رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران از رادیو فرهنگ پخش میشود و از جمله برنامههای پژوهش محوری است که بر اساس منابع فرهنگ عامه خراسان جنوبی تولید شده است و به معرفی کتابهایی به قلم نویسندگان خراسان جنوبی، شعر شاعران این استان، اشعار محلی و فرهنگ عامه و مثلها میپردازد.
در ادامه، مجلهی ادبی ققنوس از ۱۷ تا ۲۳ آبان، ساعت ۱۵ با نگاهی به رویدادهای ادبی این استان و برنامهی هفت اقلیم در ساعت ۱۶، به جلوههای هنری استان و دیدار با شاعران و هنرمندان خراسان جنوبی اختصاص دارند.
همچنین در برنامهی ایستگاه ۱۰۶ساعت ۱۷، یکی از بخشها با رویکرد معرفی شهرهای شاخص این استان پخش میشود؛ و در برنامه ترانه باران ساعت ۱۹، صنایع دستی خراسان جنوبی با نگاهی به هویت اقلیمی معرفی خواهد شد.
مستند مفاخر خراسان جنوبی نیز هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با مروری بر چهرههای شاخص فرهنگی و جاذبههای گردشگری استان پخش میشود.
در پایان این حضور رادیویی، برنامهی هفت کوچه در صبحهای پنجشنبه و جمعه، ساعت ۹ با همکاری و حضور گویندهی مرکز خراسان جنوبی در کنار دیگر عوامل این برنامه ویژهی فرهنگ عامه و میراث ناملموس این خطه، به مثلها و متلهای مردم منطقه میپردازد.
رادیو فرهنگ در پنجمین ایستگاه ایرانِ جان صدای خراسان جنوبی را در گسترهی فرهنگ، شعر، صنایع دستی و گردشگری، چون نگینی بر نقشهی ایران میتاباند.
روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز وایام ۵۸۵ کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ باشید.