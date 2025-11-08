پخش زنده
بیستمین دوره رقابتهای بوکس قهرمانی کشور یادواره شکست حصر آبادان با قهرمانی تیم آبادان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیستمین دوره رقابتهای بوکس قهرمانی کشور یادواره شکست حصر آبادان به مدت سه روز در ابادان برگزار شد.
در این رقابتها که ۱۲۰ بوکسور از ۱۰ استان کشور حضور داشتند تیم آبادان توانست بر سکوی قهرمانی بایستد.
در روز پایانی این مسابقات تیمهای استان مرکزی و اصفهان با عبور از سد حریفان به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
به گفته مسئولان برگزاری این مسابقات، دوره بعدی این رقابتها با حضور تیمهای خارجی و به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.