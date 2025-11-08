به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش از ارسال بخشنامه توسعه مدارس حفظ قرآن به سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی دانش‌آموزان اجرا می‌شود و در قالب آن، کلاس‌های تخصصی حفظ و قرائت قرآن به‌صورت فوق‌برنامه در مدارس برگزار خواهد شد.

علیرضا کاظمی با اشاره به اهتمام ویژه وزارت آموزش و پرورش نسبت به گسترش فعالیت‌های قرآنی افزود: در سال‌های اخیر کار‌های بسیار خوبی در حوزه فعالیت‌های قرآنی انجام شده است و این اقدامات در راستای تحقق سند تحول بنیادین و تربیت نسلی مؤمن، اخلاق‌مدار و قرآن‌محور ادامه خواهد داشت.

* استقبال گسترده خانواده‌ها از طرح مدارس حفظ قرآن

وی تأکید کرد: در هر مدرسه قرآنی، شش ساعت در طول هفته و خارج از قالب برنامه درسی رسمی، کلاس‌های تخصصی قرآن کریم برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند علاوه بر دروس عمومی، مهارت‌های قرائت، تجوید و حفظ را به‌صورت تخصصی فراگیرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استقبال خانواده‌ها از طرح مدارس حفظ قرآن، تصریح کرد: این برنامه موجب شده است فضای مدرسه بیش از گذشته رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد و زمینه برای تربیت حافظان، قاریان و مفسران آینده کشور، فراهم شود.

* برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش معلمان قرآن

وزیر آموزش و پرورش همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش معلمان قرآن خبر داد و گفت: دوره‌های توانمندسازی ویژه دبیران و مربیان مدارس قرآنی نیز در دستور کار است تا اجرای طرح مدارس حفظ با پشتوانه علمی و آموزشی قوی‌تری دنبال شود.

آقای کاظمی اضافه کرد: هدف نهایی وزارت آموزش و پرورش این است که قرآن به‌عنوان محور تربیت در همه مدارس کشور جریان پیدا کند و نهضت انس با قرآن در میان نسل جدید نهادینه شود.