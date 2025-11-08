گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر با همکاری درمانگاه شهدای این شهرستان، خدمات رایگان درمانی و دارویی به ساکنان محروم منطقه یاسر (ماستیک) در شهر چمران ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور مدیر گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در طرح ویزیت رایگان اهالی منطقه محروم یاسر شهر چمران، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه از خدمات رایگان پزشکی، مامایی، اندازه‌گیری فشار و قند خون، نوار قلب، داروخانه عمومی و تخصصی، و تزریقات بهره‌مند شدند، همچنین خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایش و سونوگرافی نیز به‌صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.

وی افزود: این برنامه در چارچوب طرح‌های دوره‌ای گروه جهادی شهدای گمنام و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مناطق کم‌برخوردار شهرستان اجرا شد.

احمدپور با اشاره به نقش خیرین حوزه سلامت گفت: حضور خیرین در کنار تنها گروه پزشکی مردمی و جهادی شهرستان بندر ماهشهر، موجب افزایش توان خدمت‌رسانی به نیازمندان، به‌ویژه بیماران نیازمند خدمات فوری شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا، نگاه حمایتی مجموعه پتروشیمی بندر امام خمینی و کمک‌های مؤثر مدیرعامل این شرکت به بیماران صعب‌العلاج زیر پوشش گروه، نقش قابل توجهی در کاهش آلام بیماران ایفا کرده است؛ الگویی که می‌تواند برای سایر صنایع منطقه نیز الهام‌بخش باشد.

مدیر گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام ضمن قدردانی از همکاری بهداری و بهداشت نفت ماهشهر تأکید کرد: تداوم اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق کم‌برخوردار ایفا کند. طبق تقویم سالانه گروه، ارائه این خدمات به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان، به‌صورت داوطلبانه و جهادی، خدمات درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آموزش‌های سلامت را در سطح مناطق محروم ارائه می‌دهد.