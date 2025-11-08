پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست طرح عملیاتیسازی «ربات غواص» در سازمان آتشنشانی اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات سازی رباط غواص، در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه داخلی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان آغاز شده است، گفت: در این طرح ۱۶ نفر از نیروهای متخصص آتشنشانی اصفهان با پس از گذراندن دورههای مربوط به کاربری تجهیزات ربات زیرسطحی، موفق به دریافت گواهینامه مهارت و مجوز کاربری ربات غواص شدند، تا از این پس در عملیاتهای کاوش، جستوجو و نجات در محیطهای آبی بهصورت هدفمند و ایمنتر فعالیت کنند.
وی ادامه داد: ربات غواص که با همکاری یکی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوریهای زیرآبی طراحی و بهکارگیری شده، قادر است با ارسال تصاویر زنده، ثبت دادههای محیطی و تشخیص موانع در عمق آب، سرعت عملیاتهای جستوجو را افزایش دهد و در نتیجه فرآیند نجات افراد گرفتار در آب را سریعتر و ایمنتر سازد.
باقری با گفت: استفاده از ابزارهای هوشمند و بومی، گامی مؤثر در راستای حفظ جان نیروهای عملیاتی و افزایش بهرهوری در مأموریتهای حساس آبی است.
وی افزود: مرحله دوم طرح با هدف توسعه تجهیزات، ارتقای فناوری و آموزش نیروهای بیشتر در دستور کار سازمان است و به زودی اجرا میشود.