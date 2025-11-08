پخش زنده
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از کشت موفقیتآمیز و برداشت ۱۲ هکتار دانه روغنی سویا در منطقه کسلیان و روستاهای سیپی و لاجیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه کشت این محصول پس از بیش از ۲۰ سال وقفه در سوادکوه زیر کشت رفت؛ گفت:این اقدام در راستای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی و با هدف توسعه کشت دانههای روغنی، افزایش بهرهوری و پایداری تولیدات کشاورزی انجام شد.
پورمند افزود: عملکرد مزارع سویا در سال جاری بهطور میانگین ۱.۵ تن در هر هکتار برآورد شده است که با توجه به تنشهای آبی و خشکسالی، نتیجهای مثبت و قابلقبول محسوب میشود.
وی با اشاره به رویکرد جدید این مدیریت و مراکز دوگانه جهاد کشاورزی شهرستان (زیراب و پلسفید) گفت:هدف اصلی ما در گام نخست، شناسایی زمینهای بایر و راکد و همچنین شناسایی کشاورزان و دامداران پیشرو شهرستان است. در همین راستا، جلسات متعددی با صاحبان اراضی و بهرهبرداران برگزار شد تا زمینه کشت مجدد در این اراضی فراهم شود و این زمینها بار دیگر به چرخه تولید بازگردند.
پورمند تأکید کرد: آنالیز دقیق خاک در مزارع منطقه، نقش مهمی در انتخاب بذر مناسب، مدیریت کود و مصرف بهینه آب داشته و مسیر کشت علمی و پایدار را هموار ساخته است.
وی در ادامه افزود: احیای این کشت استراتژیک حاصل همدلی، پیگیریهای مستمر و همکاری نزدیک کشاورزان منطقه کسلیان است و پیشبینی میشود در سالهای آینده با استمرار حمایتها و تأمین زیرساختهای لازم، سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد.
در پایان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاری کشاورزان و پشتیبانی فنی مراکز جهاد کشاورزی، شاهد بازگشت سوادکوه به جایگاه اصلی خود در تولید محصولات استراتژیک و دانههای روغنی خواهیم بود.