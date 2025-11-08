پخش زنده
امروز: -
۳۰۰ نفر از اصحاب رسانه آذربایجان شرقی با امضای بیانیهای خطاب یه دبیر شورای عالی امنیت ملی بر لزوم همبستگی میان همه سلایق سیاسی، فرهنگی و فکری تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، متن بیانیه اصحاب رسانه آذربایجان شرقی به شرح زیر است:
جناب آقای لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، با سلام و احترام
در لبیک گویی به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ اتحاد مقدس ملی و در پاسخ به دعوت مسئولانه جنابعالی، ما جمعی از فعالان رسانهای آذربایجان شرقی نیز به سهم خود بر نقش حیاتی رسانهها در تقویت اعتماد، گفتوگو و همدلی میان مردم و مسوولان تأکید میکنیم و از آذربایجان، بهعنوان «پرچمدار آزادی و اتحاد ایران»، بار دیگر در مسیر عزت و اعتلای ایران پیشقدم میشویم.
ما با تاکید بر ضرورت رفع موانع و ناملایمات موجود، با همبستگی ناگسستنی میان همه سلایق سیاسی، فرهنگی و فکری تا پای جان برای سربلندی، استقلال و پیشرفت «ایرانِ جانمان» ایستادهایم و این تعهد را با قلم و عمل دنبال خواهیم کرد.