به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: این پویش با هدف تامین لوازم کمک توانبخشی افراد نیازمند تحت حمایت برگزار می‌شود.

محمدی افزود: خیران استان می‌توانند با هدف خیرات برای اموات خود، نسبت به تهیه و اهدای وسایل کمک توانبخشی اقدام و علاوه بر کار خیر، در رفع نیاز افراد تحت حمایت قدم بردارند.

وی گفت: مردم استان برای شرکت در این پویش و اقدام نیکوکارانه می‌توانند وسیله مد نظر خود را به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه تحویل و یا معادل ریالی آن را به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان واریز کنند.