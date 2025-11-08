پخش زنده
پویش دستهای مهربان در چهارمحال و بختیاری اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: این پویش با هدف تامین لوازم کمک توانبخشی افراد نیازمند تحت حمایت برگزار میشود.
محمدی افزود: خیران استان میتوانند با هدف خیرات برای اموات خود، نسبت به تهیه و اهدای وسایل کمک توانبخشی اقدام و علاوه بر کار خیر، در رفع نیاز افراد تحت حمایت قدم بردارند.
وی گفت: مردم استان برای شرکت در این پویش و اقدام نیکوکارانه میتوانند وسیله مد نظر خود را به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه تحویل و یا معادل ریالی آن را به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان واریز کنند.