به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیات اسکیت استان اصفهان گفت: امید داوری به انتخاب فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مربی تیم ملی اسکیت رولبال کشور منصوب شد.

شهرام اکبری با بیان اینکه هم اکنون هدایت سه تیم ملی اسکیت ایران بر عهده مربیان اصفهانی است، افزود: احسان حبیب‌آبادی مربی تیم ملی اسکیت آزاد، مسیح امین‌خواه مربی تیم ملی آلپاین اسکیت و امید داوری مربی تیم ملی رولبال را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم ملی رولبال آقایان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی کشور امارات، از روز پنجشنبه گذشته به مدت ۲ روز به میزبانی خرم آباد و زیر نظر امید داوری مربی تیم ملی برگزار شد.

رشته اسکیت رولبال یا رولربلیدینگ، یکی از زیرمجموعه‌های ورزش اسکیت است که در دهه‌های اخیر به صورت رقابتی و تفریحی رواج یافته و با تجهیز به کفش‌های اسکیت (با چرخ‌های نوین) و پیست‌های مخصوص، مسیر تازه‌ای در ورزش همگانی و تخصصی گشوده است و نقش این رشته در تقویت تعادل، توان بدنی و سلامت عمومی مورد تأکید کارشناسان است.