صادرات محصولات مخابراتی دانشبنیان کهگیلویه و بویراحمد به چین
مدیرعامل شرکت دانش بنیان آریونت کهگیلویه و بویراحمد از صادرات محصولات فناوری این شرکت به کشور چین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید سجاد مؤمنی تبار، به تبیین چالشها و ضرورتهای توسعه صادرات و تولید در استان پرداخت و گفت: تقویت زیرساختها، تسهیل مقررات و تأمین نیروی کار متخصص برای رفع چالشها در شرکتها یدانش بنیان ضروری است.
وی اظهار کرد: در حوزه فناوری نیازمند تقویت زیرساختها هستیم، مدیران قبلی اقداماتی انجام دادند، اما جای کار زیاد است و میطلبد اقدامات مؤثری انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان آریونت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت این شرکت در زمینه تجهیزات مخابراتی افزود: محصولات این شرکت در زمینه افزایش پهنای باند و اینترنت سازمانهای دولتی، شرکتها و اپراتورهای مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد و به طور دقیقتر زمینه فعالیت ما در شرکت آریونت تولید تجهیزات مخابراتی بر بستر فیبر نوری است.
وی با تأکید بر اینکه اگر میخواهیم خودکفا شویم، باید مجموعه استان را تقویت کنیم، تاکید کرد: صادرات شرکت دانشبنیان آریونت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و مخابراتی در سال جاری تاکنون ۱۴۰ هزار دلار بوده که پیش بینی میشود تا پایان سال به ۳۰۰ هزار دلار برسد که مهمترین اقدامات صادرات فناوری به چین است که در آینده نزدیک صورت میگیرد.
اخذ کارت بازرگانی از موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان
مؤمنی تبار یکی از موانع اصلی را مشکل دریافت کارت بازرگانی عنوان کرد و ادامه داد: گرفتن کارت بازرگانی برای فعالان این حوزه سخت است و اتاق بازرگانی نهایت همکاری را با فعالان این حوزه داشته باشند.
معضل کمبود نیروی کار متخصص و نقش اداره کار
وی نیروی کار را از دیگر چالشهای بزرگ شرکتهای دانشبنیان برشمرد و گفت: با وجود اینکه صادرات داریم، اما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم که اداره کار در این حوزه ورود کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان آریونت کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از این که افراد با داشتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر به کار در بخشهای تولیدی نیستند، به چالشهای تأمین نیروی متخصص در حوزه فناوری، اشاره کرد و گفت: شرکتهای دانش بنیان اکثراً در حوزه فناوری با کمبود نیروی کار مواجه هستیم که امیدواریم این چالش رفع شود.